Генштаб: ЗСУ за добу знищили близько 500 окупантів

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України втратила близько 88 880 військових, 2 914 танків і 5 872 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 88 880 (+500) осіб ліквідовано,

танків - 2 914 (+3) од.

бойових броньованих машин – 5 872 (+6) од.,

артилерійських систем – 1 902 (+1) од.,

РСЗВ – 395 (+0) од.,

засобів ППО – 210 (+1) од.,

літаків – 280 (+0) од.,

вертольотів – 261 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+7),

крилатих ракет - 531 (+0) од.,

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 429 (+6) од.,

спеціальної техніки – 163 (+0) од.

Дані уточнюються.