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Генштаб: ЗСУ за добу знищили близько 500 окупантів

Генштаб: ЗСУ за добу знищили близько 500 окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України втратила близько 88 880 військових, 2 914 танків і 5 872 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 88 880 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків - 2 914 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 5 872 (+6) од.,
  • артилерійських систем – 1 902 (+1) од.,
  • РСЗВ – 395 (+0) од.,
  • засобів ППО – 210 (+1) од.,
  • літаків – 280 (+0) од.,
  • вертольотів – 261 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+7),
  • крилатих ракет - 531 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 429 (+6) од.,
  • спеціальної техніки – 163 (+0) од.

Дані уточнюються.

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