Генштаб: ЗСУ за добу знищили близько 500 окупантів
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України втратила близько 88 880 військових, 2 914 танків і 5 872 бойових броньованих машин.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 88 880 (+500) осіб ліквідовано,
- танків - 2 914 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 5 872 (+6) од.,
- артилерійських систем – 1 902 (+1) од.,
- РСЗВ – 395 (+0) од.,
- засобів ППО – 210 (+1) од.,
- літаків – 280 (+0) од.,
- вертольотів – 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+7),
- крилатих ракет - 531 (+0) од.,
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 429 (+6) од.,
- спеціальної техніки – 163 (+0) од.
Дані уточнюються.