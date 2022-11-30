Акция продлена до 1-го декабря!Межбанк всего за 6000 грн. на год при оплате картой
Купить доступ

Глава Еврокомиссии предложила направить активы РФ на восстановление Украины

Глава Еврокомиссии предложила направить активы РФ на восстановление Украины
Фото: flickr.com/European Parliament

Европейская комиссия предложила план конфискации российских активов, которые были заморожены в ЕС. Средства пойдут в Украину, чтобы компенсировать ущерб от вторжения.﻿ Об этом, со ссылкой на Reuters, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Мы заблокировали 300 млрд евро резервов центрального банка России и заморозили 19 млрд евро денег российских олигархов", - заявила президент исполнительной власти Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен.

Она сказала, что в краткосрочной перспективе ЕС и его партнеры могут управлять средствами и инвестировать их. Вырученные средства пойдут в Украину, чтобы в конечном итоге компенсировать ущерб, причиненный стране.

"Мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным. И вместе мы сможем найти законные способы добиться этого", - добавила глава Еврокомиссии.

Она также сообщила, что ЕС предлагает создать специализированный суд при поддержке Организации Объединенных Наций "для расследования и судебного преследования преступлений российской агрессии".

Новости

Популярные темы форума

analytics