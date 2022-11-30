Генштаб о потерях ВСУ: Цифры закрытые, но агрессор будет наказан

Генеральный штаб ВСУ не может озвучить потери украинской армии в полномасштабной войне против России, в то же время подчеркивает необратимость наказания для страны-агрессора за гибель и ранения украинских граждан, сообщает Украинская правда.

На просьбу издания прокомментировать оценку потерь Украины в войне против РФ (в 100 тысяч военных), озвученную главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в Генштабе напомнили, что потери военных являются закрытой информацией.

"Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем только поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа.

Нужно делать все для того, чтобы на скамье подсудимых оказались все ответственные за потери гражданских и военных граждан Украины" , - заявил руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Потери армии на войне бывают безвозвратными (погибшие) и санитарными (раненые и травмированные).

В обращении главы Еврокомиссии об оценке потерь Украины в войне не уточнялось, какие именно потери имеются в виду. Также не указывалось, на основе чьих данных была сделана такая оценка.

Более того, после распространения новостей относительно этой оценки из обнародованного обращения фон дер Ляйен изъяли упоминание о том, что Украина потеряла в войне с Россией 100 тысяч военных.