СМИ: В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, есть раненый

В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв 30 ноября. Один сотрудник получил ранение, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ABC и Elmundo.

По данным издания в полиции, взрывчатка была заложена в один из конвертов, посланных в посольство.

Один сотрудник получил незначительные травмы и был направлен в больницу.

Сообщается, что правоохранители уже расследуют происшествие. Полиция активировала антитеррористический протокол. На место также приехали подразделения по обезвреживанию взрывчатки Tedax и кинологи, которые окружили территорию посольства.

В украинском МИД уже прокомментировали событие.

"В посольство Украины в Испании поступил конверт. Во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет" , - написал представитель МИД Олег Николенко.

Остальные сотрудники посольства не пострадали.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей. Он также обратился к своему испанскому коллеге принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипломатическое учреждение.