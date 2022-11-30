WP: Путин теряет влияние на Азию из-за провала войны в Украине

Провалы России в войне против Украины и неспособность подчинить соседнюю страну снижает влияние президента Владимира Путина на региональных союзников. В частности, на страны Центральной Азии, которые Москва рассматривает как сферу своих интересов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Washington Post.

Центральная Азия поворачивается на Запад?

Как отмечает издание, наиболее заметны изменения в Казахстане, который укрепил связи с Китаем, Турцией и Европой и привлек сотни западных компаний. Эта страна также послужила перевалочным пунктом для россиян, скрывающихся от мобилизации.

Накануне президент Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Его визит в Париж последовал за поездкой президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на прошлой неделе, а также за саммитом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который завершился обвинениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отсутствии поддержки в конфликте с Азербайджаном. Похоже, что он также решил дистанцироваться от Путина во время группового фото.

Несмотря на то, что выборы в Казахстане, по итогам которых переизбрали Токаева, были признаны неконкурентными, Европа продолжает заигрывать с этой страной в поисках альтернативных источников энергии для замены российской нефти. В октябре страны Центральной Азии посетил президент Европейского совета Шарль Мишель, а в этом месяце - глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

А помощник госсекретаря США Дональд Лу предложил инвестиции в 25 млн долларов на развитие торговых отношений со странами региона. Как подчеркнули в Госдепе, поездка была направлена на поддержку их независимости и территориальной целостности.

Казахстан бросает вызов Путину

Издание отмечает, что однажды самодовольный и вечно опаздывающий Владимир Путин заставил британскую королеву Елизавету II ждать встречи 14 минут. Но на сентябрьском саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) произошло немыслимое - уже российский президент по несколько минут провел в ожидании лидеров Индии, Турции, Азербайджана и Кыргызстана.

Предполагается, что Путин подорвал доверие неоправданным вторжением в Украину, обнажив представление о России как о мировой державе, которая стремится доминировать над соседями. Но военные провалы также обнажили опустошенность его армии.

Казахстанский президент заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Россия в ответ попыталась отвесить Токаеву пощечину, временно приостановив работу каспийского нефтепровода. Кроме того, российские националисты пригрозили, что Казахстан станет следующей страной для военного вторжения. А Путин намеренно коверкал имя Токаева и избегал встречи на саммите в Узбекистане.

"Неправильное произношение Путиным не было воспринято, будто старик просто забывает имена. Это было воспринято как преднамеренное действие Путина" , - отметил аналитик по Центральной Азии из Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров.

Но Токев и глазом не моргнул. В сентябре он принимал гораздо более влиятельного гостя - китайского лидера Си Цзиньпина, который совершил свой первый зарубежный визит с начала пандемии COVID-19. На встрече в Астане он многозначительно пообещал поддержать территориальную целостность Казахстана. Аналогичное обещание дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в октябре.

"Для Казахстана очень важно, что Си Цзиньпин приехал и объявил, что Китай будет и впредь поддерживать территориальную целостность и суверенитет Казахстана. Он послал сигнал России о том, что вся ястребиная риторика, исходящая из Москвы прямо сейчас в отношении Казахстана, неприемлема" , - добавил Умаров.

В ответ Токаев объявил о диверсификации нефтяных маршрутов, заморозил ряд проектов с РФ и принял десятки тысяч спасающихся от мобилизации молодых россиян. В то же время, по словам основателя демократической организации "Эркин Казахстан" Димаша Альжанова, большинство казахов сочувствуют Украине, поскольку на севере страны проживает большое число этнических русских.

"В принципе можно сказать, что общество на стороне Украины. После всех этих оскорблений в адрес Казахстана со стороны российских официальных лиц люди очень настороженно относятся к России. Нарушение территориальной целостности Украины связано и с казахстанским обществом, потому что они опасаются, что то же самое может произойти и с Казахстаном, особенно на севере страны" , - добавил он.

Союзники не хотят рисковать

Но Токаев - не единственный региональный лидер, который бросил вызов Путину. На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил ОДКБ в том, что она подвела его страну, и отказался подписать декларацию саммита, а российский президент в негодовании бросил ручку на стол.

В октябре президент Кыргызстана Садыр Жапаров пренебрежительно отозвался о 70-летии Путина, а также о саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Взбешенный сентябрьскими стычками с таджикской армией он даже отменил военные учения в рамках ОДКБ.

Но самым неожиданным стал упрек от президента Таджикистана Эмомали Рахмона. На октябрьском саммите в Астане он предостерег Путина от игнорирования малых стран.

"Мы хотим, чтобы нас уважали в ответ. Я прошу вас не проводить политику в отношении стран Центральной Азии, как если бы они были бывшим Советским Союзом" , - подчеркнул он.

Соседи России имеют свои собственные интересы, но война в Украине выявила очевидные риски лидерства Москвы в вопросах коллективной безопасности. По мнению Темура Умарова, в долгосрочной перспективе российские позиции в Центральной Азии неизбежно ухудшатся на фоне роста влияния Китая.