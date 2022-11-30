Британия ввела новые санкции против чиновников из РФ: кто попал в список

Британия ввела санкции против 22 чиновников, способствовавших и обеспечивающих мобилизацию в России, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба правительственного сайта Британии.

В целом Британия уже ввела санкции против более 1200 физических и 120 юридических лиц в ответ на развязанную Россией войну.

"Решение российского режима о частичной мобилизации российских граждан было отчаянной попыткой подавить доблестных украинцев, защищающих свою территорию. Она провалилась. Сегодня мы ввели санкции против лиц, выполнявших этот призыв, отправивших тысячи российских граждан воевать в незаконной и отвратительной войне" , - заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

Кто попал в новый список санкций:

Денис Мантуров - вице-премьер-министр, отвечающий за надзор за оборонной промышленностью России и оснащение мобилизованных;

Аркадий Гостев - глава Федеральной службы исполнения наказаний России;

Дмитрий Безруких - глава Федеральной службы исполнения наказаний в Ростовской области;

"Безруких и Гостев тесно сотрудничали с олигархом Евгением Пригожиным, соратником Путина и руководителем группы "Вагнера", чтобы пополнить ряды банды наемников, которая поддерживает российскую армию в Украине" , - пишет пресс-служба.

Элла Памфилова - глава Центральной избирательной комиссии;

Андрей Буров - глава областной избирательной комиссии в Ростове;

Оба ответственны за организацию фейковых "референдумов" на четырех временно оккупированных территориях Украины. С того же времени Памфилова активно поддерживает "частичную" мобилизацию в России.

10 губернаторов и глав регионов, в том числе руководители Дагестана, Ингушетии и Калмыкии.

Отмечается, что именно из вышеупомянутых беднейших этнических республик России было мобилизовано значительное количество призывников.

Напомним, что премьер Денис Шмыгаль рассказал, что Украина ожидает от девятого пакета санкций против России. Тем временем главы МИД семи стран, недавно прибывших с визитом в Киев, также согласились усилить санкционное давление против страны-оккупанта.