Генштаб: Россияне понесли потери в Запорожской области

В 280-й день широкомасштабной войны российские войска нанесли удары по пгт Камышеваха и селу Белогорье в Запорожской области, в других населенных пунктах этой области они потеряли около 100 военных и 5 единиц военной техники, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 вторника 30 ноября.

"Противник сосредоточивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны, осуществляет инженерное оборудование оборонительных рубежей и позиций, на Бахмутском направлении продолжает вести наступательные действия. Продолжается перемещение личного состава и военной техники противника для комплектования подразделений, понесших потери.

За сутки оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Камышеваха Запорожской области. Осуществили 20 авиаударов по позициям наших войск, а также по населенному пункту Белогорье Запорожской области. Кроме того обстреляли из реактивных систем залпового огня город Херсон".

Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

На Северском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Белополье, Будки и Краснополье Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать воинские подразделения в приграничных районах Белгородской области РФ. Обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Стрелечья, Глубокое, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка, Петро-Ивановка и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Обстрелял из танков и разнокалиберной артиллерии районы населенных пунктов Первомайское, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое и Дружелюбовка Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское и Червонопоповка в Луганской.

На Бахмутском направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам подверглись объекты в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Выемка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Клещеевка, Северное, Железное и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. Огневому поражению из танков и артиллерии различных типов подверглись районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельске, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборонительные действия. Артиллерийскому огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском направлении враг также обороняется. Обстрелял районы населенных пунктов Загорное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области. Под непосредственное огневое поражение попал город Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг ведет позиционную оборону. Осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям украинских войск. Враг не прекращает обстрелов пригородов и города Херсон.

"Подтверждено поражение подразделений противника в Запорожской области в течение 28-29 ноября этого года. Так, в районе населенных пунктов Инженерное, Пологи и Токмак потери противника составили около 100 человек ранеными, уничтожено 5 единиц военной техники.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Украинские ракетчики и артиллеристы за сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ противника и важный объект оккупантов".