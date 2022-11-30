В МВФ сказали, как война в Украине отразится на Кавказе и Центральной Азии

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что война России в Украине может повысить уровень бедности на Кавказе и в Центральной Азии из-за роста стоимости жизни и снижения объемов денежных переводов от заробитчан в России, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает портал imf.org.

Как сообщают аналитики МВФ, когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, ожидалось, что страны Кавказа и Центральной Азии будут одними из наиболее пострадавших от последствий войны из-за их близости и тесных экономических связей с Россией.

"Но, как ни странно, экономическая активность в большинстве стран региона пока остается на нормальном уровне, отчасти благодаря неожиданным положительным эффектам, в частности резкому росту доходов и финансовых поступлений в регион" , - отмечают эксперты.

Однако, несмотря на эти дополнительные эффекты, региональный экономический прогноз, приводимый МВФ, свидетельствует, что война в Украине может повысить уровень бедности примерно на 1 п. п. в кавказских и центрально-азиатских странах. Произойдет это прежде всего из-за инфляционных процессов и уменьшения объемов денежных переводов. Это означает, что в ближайшие годы почти 1 млн человек могут стать беднее.

"Самые бедные люди в самых бедных странах понесут бремя войны. Еще до войны в регионе росла инфляция. Однако влияние войны на мировые цены на продовольствие и энергоносители ухудшило перспективы инфляции. Хотя сейчас цены на продукты питания ниже довоенного уровня, они все равно значительно выше средних показателей 2021 года" , - отмечают в МВФ.

Высокие цены на продукты питания вызывают особое беспокойство у семей с низким доходом, которые практически не имеют сбережений, а большую долю своего дохода тратят на еду - от 60 до 70%. Такова ситуация в Азербайджане, Киргизии и Таджикистане.

Еще один фактор, влияющий на обнищание населения этого региона, - это снижение объемов денежных переводов из России, поскольку большинство людей вернулись с заработков на дом, а длительные санкции против России изменили рынок труда в этой стране. Это приводит к постоянным изменениям в моделях миграции и падению объемов денежных переводов из России. Так, в Армении, Грузии, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане денежные переводы составляли от 10 до 30% ВВП.

"Россия является важнейшим источником денежных переводов для большинства из этих стран, особенно для Киргизии и Таджикистана. Исторически денежные переводы из России тесно связаны с ВВП России - чем выше ВВП, тем выше уровень денежных переводов" , - объясняют аналитики МВФ.

Однако падение денежных потоков из России может оказаться значительным, учитывая прогнозируемые потери ВВП России. В свою очередь, это отразится на многих семьях, которые возлагают надежды на эти деньги как на источник дохода.

Эксперты Фонда отмечают, что, скорее всего, потребуется дополнительная целевая поддержка странам в этом регионе, если инфляционные ожидания и снижение уровня денежных переводов будут продолжаться.

Пандемия и война в Украине вызвали замедление экономического роста и резкое повышение цен на энергоносители.

Ранее мы писали, что директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на полях ежегодного саммита ООН по изменению климата заявила, что глобальная инфляция приблизилась к своему пику.