СМИ: Сайты Ватикана подверглись кибератакам после критики России

Работа интернет-сайтов Ватикана в среду, 30 ноября, была серьезно нарушена, оказался недоступным и официальный сайт, итальянские СМИ не исключают хакерской атаки, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Il Messaggero.

"В течение нескольких часов все веб-сайты различных куриальных органов были отключены, делая невозможным доступ для пользователей" , - говорится в сообщении.

Сначала прессслужба Ватикана заявила, что речь идет об "обычном техническом обслуживании", и позже заявила об "аномальных попытках доступа" к главному сайту vatican.ca.

Сообщается, что, вероятно, речь идет об атаке типа DDoS, которая замедляет работу сети и ожидает огромный поток входных данных, перегружая сеть. Когда сеть перегружена, она автоматически выключается. Это простые атаки, но они нуждаются в координации.

Итальянские СМИ предполагают, что за кибератакой могут стоять российские хакеры, ранее осуществлявшие подобные атаки против других государственных учреждений в Европе.

Отметим, что о кибератаке на ресурсы Ватикана стало известно после того, как Папа Римский раскритиковал жестокость военных из Бурятии и Чечни, совершающих военные преступления в Украине.

Кроме того, Папа Римский назвал Россию страной-агрессором и объяснил, почему публично не критикует президента РФ Владимира Путина.