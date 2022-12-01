Аргентина и Польша пробились в 1/8 финала ЧМ-2022

Сборные Аргентины и Польши пробились в 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу, сообщает Новое время.

Команды встретились в заключительном туре группы C. Победителем матча стали аргентинцы, забившие полякам два мяча. Но даже поражение позволило подопечным Чеслава Михневича финишировать вторыми в группе.

Поляки опередили сборную Мексику, которая обыграла национальную команду Саудовской Аравии, за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Представителям зоны КОНКАКАФ не хватило для выхода в плей-офф одного гола.

В 1/8 финала Аргентина сыграет против Австралии, Польша — против Франции.