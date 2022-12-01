Аргентина та Польща пробилися до 1/8 фіналу ЧС-2022

Збірні Аргентини та Польщі пробилися до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу, повідомляє Новий час.

Команди зустрілися у заключному турі групи C. Переможцем матчу стали аргентинці, які забили полякам два м'ячі. Але навіть поразка дозволила підопічним Чеслава Міхневича фінішувати другим у групі.

Поляки випередили збірну Мексику, яка обіграла національну команду Саудівської Аравії, за рахунок найкращої різниці забитих та пропущених м'ячів. Представникам зони КОНКАКАФ не вистачило для виходу до плей-офф одного голу.

У 1/8 фіналу Аргентина зіграє проти Австралії, Польща проти Франції.