Генштаб: Силы обороны ликвидировали еще 560 оккупантов

По данным Генерального штаба ВСУ﻿, общие боевые потери российской армии с 24 февраля по 1 декабря ориентировочно составили около 89 440 человек.

Только за последние сутки было ликвидировано 560 захватчиков. Также за прошедший день ликвидирован один танк противника (всего 2915), пять боевых бронированных машин (5877), две артиллерийские системы (1904) и 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн (4441)

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 89 440 (+560) человек ликвидировано,

танков – 2 915 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 5 877 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1 904 (+2) ед,

РСЗО – 395 (+0) ед,

средств ПВО – 210 (+0) ед,

самолетов – 280 (+0) ед,

вертолетов – 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 562 (+0),

крылатых ракет – 531 (+0) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 441 (+12) ед,

специальной техники – 163 (+0) ед.

Данные уточняются.