Генштаб: Сили оборони ліквідували ще 560 окупантів

За даними Генерального штабу ВСУ, загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого по 1 грудня орієнтовно склали близько 89 440 осіб.

Лише за останню добу було ліквідовано 560 загарбників. Також за минулий день ліквідовано один танк противника (всього 2915), п'ять бойових броньованих машин (5877), дві артилерійські системи (1904) та 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (4441)

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 89 440 (+560) осіб ліквідовано,

танків - 2 915 (+1) од.

бойових броньованих машин – 5 877 (+5) од.,

артилерійських систем – 1 904 (+2) од.,

РСЗВ – 395 (+0) од.,

засобів ППО – 210 (+0) од.,

літаків – 280 (+0) од.,

вертольотів – 261 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+0),

крилатих ракет - 531 (+0) од.,

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 441 (+12) од.,

спеціальної техніки – 163 (+0) од.

Дані уточнюються.