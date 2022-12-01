Закон о мобилизации: 15 категорий украинцев, которых не призовут во время войны

Законодательно предусмотрены основания, по которым мужчин нельзя мобилизовать во время войны — всего таких категорий, сообщает Деловая столица.

В течение года в Закон о мобилизации и Законе о военной службе внесены изменения, которые освобождают от призыва граждан Украины по более чем 15 признакам со ссылкой на документ.

Военное положение и общая мобилизация продлены до 19 февраля 2023 года, поэтому повестку могут получить все мужчины призывного возраста.

Да, призыва не подлежат:

забронированные на период военного положения работники критической инфраструктуры и частных компаний, подавших заявления о бронировании в соответствии с процедурой и условиями, установленными Кабмином;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины и других военнообязанных или отдельных категорий граждан в предусмотренных законом случаях;

студенты, соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования; научные и научно-педагогические работники вузов и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают за основным местом работы не менее чем на 0,75 ставки;

По состоянию здоровья

лица с инвалидностью I-III степеней или непригодные к военной службе с исключением из учета по решению ВЛК;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

отец-одиночка, мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, указанные в статье 23 Закона о мобилизации;

женщины и мужчины, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

Если родственники погибли или мобилизованы