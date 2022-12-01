Генштаб: РФ выводит войска из ряда населенных пунктов Запорожской области

По данным украинской военной разведки, в оккупированной части Запорожской области россияне выводят своих военных из пгт Михайловка, города Пологи и села Инженерное, а в селе Бурчак предлагают жителям эвакуироваться, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 1 декабря.

По имеющейся информации, российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области.

Так, из населенного пункта Михайловка выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений.

В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество.

В населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения.

По данным Генштаба ВСУ, за предыдущие дни в населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери РФ составили более 230 человек ранеными, количество ликвидированных оккупантов уточняется, уничтожено более 15 единиц военной техники различных типов и склад боеприпасов.

На Запорожском направлении враг обороняется.

1 декабря российские захватчики нанесли авиаудары по селу Белогорье в Запорожской области.