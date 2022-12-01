Парламент Чехии окончательно одобрил обучение украинских военных в стране

Верхняя палата парламента Чехии - Сенат - в четверг одобрила подготовку украинских военнослужащих на территории государства, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Согласно принятому решению, до четырех тысяч украинских военнослужащих смогут пройти подготовку в Чехии в 2023 году.

По предварительной информации, подготовка украинских военнослужащих в Чехии будет проходить на полигоне Либавы, к ней будут привлекаться механизированные подразделения и специальные специальности.

Как предполагается в предложении чешского правительства, до конца следующего года должны состояться пять четырехнедельных курсов, в каждом из которых могут принять участие до 800 украинских военнослужащих.

Также чешский Сенат поддержал направление чешских военнослужащих для тренировки украинцев в других странах ЕС. Чехия сможет направить до 55 военнослужащих для участия в миссии ЕС по тренировке украинских военных.

Кроме того, сенаторы Чехии утвердили мандат иностранных миссий в Косово и Ираке.

Аналогичные решения накануне приняла Палата депутатов - нижняя палата чешского парламента.