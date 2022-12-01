Байден и Макрон призвали привлечь РФ к ответственности за военные преступления

Президент США Джо Байден и лидер Франции Эммануель Макрон призвали привлечь Россию к ответственности за военные преступления, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Guardian.

Президенты решительно осудили войну России против Украины и подчеркнули, что умышленное нанесение ракетных ударов по гражданской инфраструктуре представляет собой военные преступления, виновные в которых должны быть привлечены к ответственности.

Они также осуждают и отвергают незаконную попытку России аннексировать суверенную территорию Украины, что является явным нарушением международного права.

Страны также намерены продолжать оказывать надежную прямую бюджетную поддержку Украине и призвать международные финансовые институты увеличить свою финансовую поддержку.

"Соединенные Штаты и Франция подтверждают свою обязанность соблюдать применимые международные обязательства, а также принципы и цели Устава ООН. Они также подтверждают свою непоколебимую решимость привлечь Россию к ответственности за широко задокументированные зверства и военные преступления, совершенные как ее регулярными вооруженными силами, так и ее марионетками, включая наемников, таких как ЧВК "Вагнера" и другие, посредством поддержки международных механизмов ответственности" , - говорится в совместном заявлении.

Ранее мы писали, что Франция начала работу по созданию специального трибунала для расследования преступлений российской агрессии в Украине. Для этого привлекли европейских и украинских представителей.

Напомним, в сентябре в Украине была создана рабочая группа для создания специального международного трибунала по преступлению агрессии.