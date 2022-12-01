Макрон: Мы никогда не будем склонять Украину к неприемлемому компромиссу с РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Запад не будет подталкивать Украину к компромиссам в войне с Россией, которые она будет считать неприемлемыми - зато Киев сам должен решить, когда и как начинать переговоры, сообщает Европейская правда.

Об этом Макрон заявил на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом по итогам государственного визита.

"То, что поставлено на кон в Украине, сейчас находится очень далеко отсюда, в маленькой стране, где-то в Европе. Но речь идет о наших ценностях. Речь идет о наших принципах. И речь идет о том, о чем мы вместе договорились в Уставе ООН - о защите суверенитета и территориальной целостности" , - подчеркнул президент Франции.

"Если мы считаем, что мы можем покинуть страну и отказаться от полного соблюдения этих принципов, это означает, что стабильность в этом мире невозможна" , - добавил он, подчеркнув вклад, который в помощь Украине сделали США.

Макрон подчеркнул, что Франция и Штаты продолжат поддерживать Украину, напомнив, что в ответ на вторжение РФ они уже увеличили военную, гуманитарную и финансовую помощь.

"Мы никогда не будем призывать украинцев к компромиссу, который будет для них неприемлем. Потому что они очень храбрые, и они защищают именно свои жизни, свои нации и наши принципы. И потому, что это никогда не приведет к устойчивому миру - если мы хотим устойчивого мира. Мы должны уважать (право) украинцев самим определять момент и условия, на которых они будут вести переговоры о своей территории и своем будущем" , - подытожил французский лидер.

В среду Макрон прибыл в Вашингтон со вторым за время своего президентства государственным визитом в США. В совместном заявлении оба лидера осудили российскую агрессию в Украине и пообещали последней помогать столько, сколько будет необходимо.