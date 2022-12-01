Зеленский: СНБО просит законодательно запретить работу УПЦ МП в Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить в Украине деятельность религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России, – прежде всего, речь идет об Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 1 декабря.

"Сегодня состоялось заседание СНБО. Заседание, на котором мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором".

Во-первых, СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций.

Во-вторых, Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры.

В-третьих, поручено обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

В-четвертых, всем органам, к компетенции которых относятся вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности, – активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины и применить персональные санкции – фамилии будут обнародованы вскоре.

В-пятых, сказал Зеленский, нужно повысить статус и усилить возможности Государственной службы по этнополитике и свободе совести.