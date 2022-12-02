ISW: Для чего Лукашенко заговорил об угрозе для Беларуси

ISW: Для чего Лукашенко заговорил об угрозе для Беларуси
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), делает заявления об угрозе со стороны НАТО, чтобы таким образом подчеркнуть необходимость защиты и избежать втягивания в войну в Украине, сообщает Украинская правда.

По данным, собранным экспертами института, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что НАТО готовится напасть на Беларусь.

Лукашенко обвинил Украину и НАТО в росте количества провокаций вблизи белорусско-украинской границы и заявил, что Украина пытается втянуть силы НАТО в войну.

Кроме того, он заявил, что белорусским властям удалось удержать потенциального противника от применения военной силы против Беларуси, и что НАТО наращивает силы и усиливает боевую подготовку в соседних странах.

В то же время министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что прямой подготовки к войне не ведется, и что Беларусь будет лишь защищать свою территорию.

По выводам ISW, Лукашенко и Хренин, вероятно, сосредоточили информационную кампанию на вымышленной агрессии НАТО и провокационной деятельности вдоль белорусской границы для оснований утверждать, что военные РБ должны остаться в Беларуси для защиты от потенциальной агрессии НАТО, и таким образом создать информационные условия для противостояния российскому давлению относительно вступления в войну в Украине.

ISW продолжает оценивать вступление Беларуси в войну России против Украины как крайне маловероятное.

Ключевые выводы института:

  • Лукашенко продолжил создавать информационные условия для противостояния российскому давлению относительно вступления в войну против Украины.
  • Российские войска продолжили прилагать усилия для обороны от украинских контрнаступательных операций на линии Сватово-Кременная.
  • Захватчики продолжали постепенно закрепляться в районе Бахмута и проводить наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк.
  • Оккупанты также продолжали проводить оборонительные мероприятия и перемещения личного состава на восточном берегу Днепра в Херсонской области.
  • Передвижение российских военных в Запорожской области может свидетельствовать о том, что захватчики не в состоянии защитить критические районы в условиях усиления украинских ударов.
  • Войска РФ держат резервы в Крыму для поддержки оборонительных операций в Запорожской области и на восточном берегу Днепра.
  • Финансовые трудности Кремля продолжают подпитывать внутренние беспорядки.
  • Появляются доказательства продолжения частичной мобилизации в условиях низкого морального духа и высокого уровня дезертирства в российских войсках.
  • Финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин продолжил попытки укрепить репутацию ЧВК.
  • Российские оккупационные чиновники продолжили усилия по интеграции оккупированных территорий в российское финансовое и правовое пространство.
  • Оккупанты продолжили эксплуатировать украинское гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры для поддержки военных действий России в Украине.

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