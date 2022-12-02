ISW: Для чего Лукашенко заговорил об угрозе для Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), делает заявления об угрозе со стороны НАТО, чтобы таким образом подчеркнуть необходимость защиты и избежать втягивания в войну в Украине, сообщает Украинская правда.

По данным, собранным экспертами института, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что НАТО готовится напасть на Беларусь.

Лукашенко обвинил Украину и НАТО в росте количества провокаций вблизи белорусско-украинской границы и заявил, что Украина пытается втянуть силы НАТО в войну.

Кроме того, он заявил, что белорусским властям удалось удержать потенциального противника от применения военной силы против Беларуси, и что НАТО наращивает силы и усиливает боевую подготовку в соседних странах.

В то же время министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что прямой подготовки к войне не ведется, и что Беларусь будет лишь защищать свою территорию.

По выводам ISW, Лукашенко и Хренин, вероятно, сосредоточили информационную кампанию на вымышленной агрессии НАТО и провокационной деятельности вдоль белорусской границы для оснований утверждать, что военные РБ должны остаться в Беларуси для защиты от потенциальной агрессии НАТО, и таким образом создать информационные условия для противостояния российскому давлению относительно вступления в войну в Украине.

ISW продолжает оценивать вступление Беларуси в войну России против Украины как крайне маловероятное.

Ключевые выводы института: