Генштаб: Потери России в войне перевалили за 90 тысяч военных

Генштаб: Потери России в войне перевалили за 90 тысяч военных
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным Генерального штаба ВСУ﻿, Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла более 90 тысяч вояк, 2 916 танков, 5 883 боевых бронированных машины и 1 564 беспилотника.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.12 ориентировочно составили: 

  • личного состава – около 90 090 (+650) человек ликвидировано,
  • танков – 2 916 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 883 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 1 905 (+1) ед,
  • РСЗО – 395 (+0) ед,
  • средств ПВО – 210 (+0) ед,
  • самолетов – 280 (+0) ед,
  • вертолетов – 262 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 564 (+2) ед,
  • крылатых ракет – 531 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 464 (+23) ед,
  • специальной техники – 163 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

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