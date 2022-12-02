Генштаб: Потери России в войне перевалили за 90 тысяч военных

По данным Генерального штаба ВСУ﻿, Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла более 90 тысяч вояк, 2 916 танков, 5 883 боевых бронированных машины и 1 564 беспилотника.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 90 090 (+650) человек ликвидировано,

танков – 2 916 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 5 883 (+6) ед,

артиллерийских систем – 1 905 (+1) ед,

РСЗО – 395 (+0) ед,

средств ПВО – 210 (+0) ед,

самолетов – 280 (+0) ед,

вертолетов – 262 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 564 (+2) ед,

крылатых ракет – 531 (+0) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 464 (+23) ед,

специальной техники – 163 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.