Генштаб: Втрати Росії у війні перевалили за 90 тисяч військових
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія в загарбницькій війні проти України вже втратила понад 90 тисяч вояків, 2 916 танків, 5 883 бойових броньованих машин і 1 564 безпілотники.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.12 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 90 090 (+650) осіб ліквідовано,
- танків - 2 916 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 5 883 (+6) од.,
- артилерійських систем – 1 905 (+1) од.,
- РСЗВ – 395 (+0) од.,
- засобів ППО – 210 (+0) од.,
- літаків – 280 (+0) од.,
- вертольотів – 262 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1564 (+2) од.,
- крилатих ракет - 531 (+0) од.,
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 464 (+23) од.,
- спеціальної техніки – 163 (+0).
Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямах.