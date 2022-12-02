Генштаб: Втрати Росії у війні перевалили за 90 тисяч військових

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія в загарбницькій війні проти України вже втратила понад 90 тисяч вояків, 2 916 танків, 5 883 бойових броньованих машин і 1 564 безпілотники.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.12 орієнтовно склали:

особового складу – близько 90 090 (+650) осіб ліквідовано,

танків - 2 916 (+1) од.

бойових броньованих машин – 5 883 (+6) од.,

артилерійських систем – 1 905 (+1) од.,

РСЗВ – 395 (+0) од.,

засобів ППО – 210 (+0) од.,

літаків – 280 (+0) од.,

вертольотів – 262 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1564 (+2) од.,

крилатих ракет - 531 (+0) од.,

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 464 (+23) од.,

спеціальної техніки – 163 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямах.