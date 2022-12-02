Генштаб: Втрати Росії у війні перевалили за 90 тисяч військових

Генштаб: Втрати Росії у війні перевалили за 90 тисяч військових
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія в загарбницькій війні проти України вже втратила понад 90 тисяч вояків, 2 916 танків, 5 883 бойових броньованих машин і 1 564 безпілотники.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.12 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 90 090 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків - 2 916 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 5 883 (+6) од.,
  • артилерійських систем – 1 905 (+1) од.,
  • РСЗВ – 395 (+0) од.,
  • засобів ППО – 210 (+0) од.,
  • літаків – 280 (+0) од.,
  • вертольотів – 262 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1564 (+2) од.,
  • крилатих ракет - 531 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 464 (+23) од.,
  • спеціальної техніки – 163 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямах.

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