Первый крипто необанк Trustee Plus. Лучше, чем банк. Больше, чем кошелек

Как Trustee Plus решает проблему свободного накопления и перемещения денег без банковских ограничений.

Беспокоит проблема обесценивания гривны, банковских лимитов на перевод средств за границу или трудностей при покупке долларов и евро? В статье вы найдете ответы, как легко решить эти проблемы с помощью одного мобильного приложения, настоящего банка в смартфоне. А также, почему это приложение – идеальное и безопасное решение для тех, кто не разбирается в теме криптовалюты, и кому деньги нужны прямо сейчас.

Война – это не только о горячем фронте на передовой, но и о финансовом фронте в тылу. В то время, когда для выживания крайне важна экономическая безопасность, мы сталкиваемся с трудностями и ограничениями по распоряжению собственными деньгами. Банки вводят новые правила и лимиты и безосновательно блокируют счета или просто банкротятся, а комиссии и наглость мошенников постоянно растут.

Часто бывает срочная необходимость перевести деньги за границу жене с ребенком, а банки не работают (“блекаут”), заморожен счет, жесткие лимиты на перевод или просто нерабочее время.

Или деньги есть на гривневой карте, но для того, чтобы купить доллары или евро, нужно снять наличные (отдельный квест в условиях отключения электроэнергии), найти нормальный обменник, выстоять в очереди и надеяться, что валюты хватит. А как потом при необходимости вывезти такой кэш за границу? И все это - на фоне безумной инфляции и экономического кризиса, который "сжигает" последние сбережения.

Итак, проблем много, но выход есть: купить стейблкоин USDT (цифровой доллар США) или другую криптовалюту. Ее можно покупать, хранить, переводить и перевозить за границу без ограничений. Главное – выбрать надежный инструмент.

Что предлагает рынок

Сегодня рынок предлагает множество инструментов для пользователей с разным опытом. Однако найти единственный универсальный вариант на все случаи жизни очень сложно.

Обычно предложения компромиссны: многие криптоплатформы не поддерживают банковские карты, у некоторых ограниченное предложение криптовалют, часто высокий размер комиссий и медленность транзакций лишают криптовалютные операции смысла.

Отдельный вопрос – безопасность таких сервисов и необходимость предоставлять персональные данные для их использования. Часто люди не знают, как защититься от мошеннических схем и теряют большие суммы средств или тратят много времени и усилий на поиск безопасной и выгодной платформы.

Итак, собрать в одном сервисе удобство, безопасность, выгодность, скорость и поддержку банковских карт – задача повышенной сложности.

В разгар войны на украинском рынке появился уникальный продукт – инновационный инструмент, объединивший преимущества банка и криптоплатформы – первый крипто необанк Trustee Plus.

Как Trustee Plus разрешает проблемы?

Trustee Plus – это удачное сочетание банковского сервиса и инновационных криптотехнологий, нивелирующих его зависимость от традиционной финансовой системы. Благодаря этому необанк Trustee Plus обеспечивает:

Выгодный и удобный обмен гривны на цифровые USD (или другую криптовалюту) для сохранения сбережений от девальвации.

Свободный перевод средств за границу без банковских ограничений.

Бесплатный вывод на банковские карты.

Надежное хранение и удобное повседневное использование собственных денег.

Trustee Plus – лучше, чем банк, и больше, чем обычный криптокошелек. Это новый уровень финансовой свободы.

Общее впечатление

Что касается общей пользовательской характеристики продукта, то, прежде всего, несмотря на свою инновационность и технологичность, приложение максимально простое и интуитивно понятное даже людям без достаточного опыта.

Trustee Plus – мобильное приложение для любого смартфона или планшета. Для открытия счета не нужно даже выходить из дома – достаточно номера телефона и подключения к Интернету.

Такой инструмент в вашем смартфоне всегда под рукой, легко удаляется (в случае необходимости) и загружается снова с сохранением ваших денег. Доступный для ежедневного использования без айтишных сложностей.

Доступные операции:

купля-продажа криптовалюты с помощью банковской карты;

обмен криптоактивов;

переводы и получение криптовалюты на баланс;

перевод криптовалюты по номеру телефона.

В едином приложении Trustee Plus вы найдете все необходимые операции для сохранения ваших активов и получения прибыли через инвестирование в криптовалюты. Так что вам не придется искать дополнительные сервисы.

Для удобства в приложении можно выбрать:

язык пользования,

местную валюту,

удобное и понятное управление;

24/7 получить человечную и дружелюбную поддержку непосредственно в приложении.

Мгновенность сделок, бесплатные и выгодные операции, а также простота делают его бескомпромиссным инструментом для удобного повседневного использования и покупки криптовалют.

Преимущества Trustee Plus:

Далее приводим причины, почему пользователи влюбляются в Trustee Plus с первого прикосновения: ﻿

1. Выгодная покупка "цифрового доллара" USDT и других криптовалют



С Trustee Plus вы можете приобрести криптоактивы со своего смартфона в любое время суток на любую сумму только по лучшему курсу.

2. Поддержка банковских карт

Легко, быстро и безопасно покупайте американский доллар USDT для сбережений и защиты от инфляции непосредственно с вашей банковской карты.

Это уникальное предложение от Trustee Plus позволяет купить "цифровые доллары" без банковских ограничений:

практически на любую сумму (в отличие от банков),

безопасно оперировать ими,

без помех и лимитов взять с собой за границу,

без ограничений и комиссии переводить другим,

бесплатно выводить на банковскую карту.

3. Невероятная простота перевода криптовалюты

Крипту можно отправить просто по номеру телефона, как сообщение или SMS, любому абоненту вашей телефонной книги, даже если он до сих пор не установил приложение.

Переводом можно поддержать близких за границей или в Украине, сделать подарок, оплатить товар или услугу. ﻿

4. Мгновенные международные переводы



Переводы средств за границу и из-за границы в Trustee Plus проходят мгновенно и в любое время. Это то преимущество, которое никогда не предоставит вам банк!

Иногда своевременно полученная финансовая помощь может спасти жизнь, особенно в условиях войны.

Это преимущество можно использовать в бизнесе: удобное выставление счетов, выгодное получение оплаты за товары и услуги, своевременные расчеты с поставщиками по всему миру и т.д.

5. Нулевые комиссии:

0% за перевод крипты между пользователями Trustee Plus и по номеру телефона.

В любое время любому абоненту из любой точки мира вы можете мгновенно отправить деньги абсолютно бесплатно.

Если у него нет приложения, он получит уведомление о переводе со ссылкой на приложение. Ему останется только установить его, чтобы получить деньги.

0% за вывод на банковскую карту.

Национальный продукт﻿

Особенностью Trustee Plus является то, что это полностью украинский продукт, созданный командой украинских разработчиков с заботой о благосостоянии украинского пользователя.

Более того, компания занимается волонтерской деятельностью и предлагает пользователям Trustee Plus простой и удобный способ задонатить на нужды ВСУ, гуманитарные и другие цели.

В оформлении Trustee Plus присутствует национальный колорит, а в его ДНК вшита национальная идея свободы, созвучная идее свободной децентрализованной валюты.

Подведем итоги

Первый крипто необанк Trustee Plus – универсальный инструмент, в котором объединены все функции для работы с криптовалютой, которые помогут вам:

выгодно покупать криптовалюту с банковской карты, не выходя из дома, и уберечь сбережения от инфляции;

безопасно хранить свои активы под рукой, свободно и анонимно перемещать их вместе со своим смартфоном;

переводить деньги (в том числе и по номеру телефона) и получать переводы в любой сумме мгновенно и бесплатно;

удобно использовать приложение для повседневных операций и расчетов.

Trustee Plus сочетает уникальный набор возможностей:

поддержка банковских карт,

перевод активов по номеру телефона,

0% комиссии за перевод и вывод валюты на карту,

возможность круглосуточно получить человеческую помощь прямо в приложении.

Крипто необанк Trustee Plus максимально прост и удобен для решения финансовых задач как частного, так и бизнесового характера.

Trustee Plus – это безграничная свобода и бескомпромиссная безопасность ваших финансов.