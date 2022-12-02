Перший крипто необанк Trustee Plus. Краще, ніж банк. Більше, ніж гаманець

﻿Як Trustee Plus вирішує проблему вільного накопичення та переміщення грошей без банківських обмежень.

Хвилює проблема знецінення гривні, банківських лімітів на переказ коштів за кордон чи труднощів при купівлі доларів та євро? У статті ви знайдете відповіді, як легко вирішити ці проблеми за допомогою лише одного мобільного додатку, справжнього банку у смартфоні. А також, чому цей додаток - ідеальне та безпечне рішення для тих, хто не розуміється на темі криптовалюти, і кому гроші потрібні прямо зараз.

Війна - це не лише про гарячий фронт на передовій, але й про фінансовий фронт у тилу. У той час, коли для виживання вкрай важлива економічна безпека, ми стикаємося з труднощами і обмеженнями щодо розпорядження власними грошима. Банки вводять нові правила і ліміти та безпідставно блокують рахунки чи просто банкрутують, комісії і нахабство шахраїв постійно зростають.

Часто буває нагальна потреба переказати кошти за кордон дружині з дитиною, а банки не працюють (“блекаут”), заморожений рахунок, жорсткі ліміти на переказ чи просто неробочий час.

Або є гроші на гривневій картці, а для того, щоб купити долари чи євро, треба зняти готівку (окремий квест в умовах відімкнення електроенергії), знайти нормальний обмінник, вистояти в черзі і сподіватись, що валюти вистачить. А як потім, при потребі, вивезти такий кеш за кордон? І все це - на фоні шаленої інфляції і економічної кризи, що “спалює” останні заощадження.

Отже, проблем багато, але вихід є: купити стейблкоїн USDT (цифровий долар США) або іншу криптовалюту. ЇЇ можна купувати, зберігати, переказувати та перевозити за кордон без обмежень. Головне - обрати надійний інструмент.

Що пропонує ринок

Сьогодні ринок пропонує багато інструментів для користувачів з різним досвідом. Проте знайти єдиний універсальний варіант на всі випадки життя дуже важко.

Зазвичай, пропозиції компромісні: багато криптоплатформ не підтримують банківські картки, у деяких обмежена пропозиція криптовалют, часто великий розмір комісій і повільність транзакцій позбавляють криптовалютні операції сенсу.

Окреме питання - безпека таких сервісів та необхідність надавати персональні дані для їх використання. Часто люди не знають, як захиститися від шахрайських схем і втрачають великі суми коштів або витрачають багато часу і зусиль на пошуки безпечної і вигідної платформи.

Отже, зібрати в одному сервісі зручність, безпеку, вигідність, швидкість и підтримку банківських карток - задача підвищеної складності.

У розпал війни на українському ринку з'явився унікальний продукт - інноваційний інструмент, що об'єднав переваги банку та криптоплатформи - перший крипто необанк Trustee Plus.

Як Trustee Plus вирішує проблеми?

Trustee Plus - це вдале поєднання банківського сервісу та інноваційних крипто технологій, що розривають його залежність з традиційною фінансовою системою.

Завдяки цьому необанк Trustee Plus забезпечує:

Вигідний та зручний обмін гривні на цифрові USD (чи іншу криптовалюту) для збереження заощаджень від девальвації.

Вільний переказ коштів за кордон без банківських обмежень.

Безкоштовний вивід на банківські картки .

Надійне зберігання і зручне повсякденне використання власних грошей.

Trustee Plus - краще, ніж банк, і більше, ніж звичайний криптогаманець. Це новий рівень фінансової свободи.

Загальне враження

Щодо загальної користувацької характеристики продукта, то, перш за все, незважаючи на свою інноваційність і технологічність, додаток максимально простий та інтуїтивно зрозумілий навіть людям без достатнього досвіду.

Trustee Plus - мобільний додаток для будь-якого смартфона чи планшета. Для відкриття рахунку не потрібно навіть виходити з дому - достатньо номера телефону і підключення до Інтернету.

Такий інструмент у вашому смартфоні завжди під рукою, легко видаляється (у разі безпекової необхідності) та завантажується знову зі збереженням ваших грошей. Доступний для щоденного використання без айтішних складнощів.

Доступні операції:

купівля-продаж криптовалюти за допомогою банківської картки;

обмін криптоактивів;

перекази та отримання криптовалюти на баланс;

переказ криптовалюти за номером телефону.

В єдиному додатку Trustee Plus ви знайдете всі необхідні операції для збереження ваших активів і отримання прибутку через інвестування у криптовалюти. Тож вам не доведеться шукати додаткові сервіси.

Для зручності у додатку можна обрати:

мову користування,

місцеву валюту,

зручне та зрозуміле управління;

24/7 отримати людяну і доброзичливу підтримку безпосередньо у додатку.

Миттєвість операцій, безкоштовні та вигідні операції та простота роблять його безкомпромісним інструментом для зручного повсякденного користування та купівлі криптовалют.

Переваги Trustee Plus:

Нижче наводимо причини, чому користувачі закохуються у Trustee Plus з першого дотику:

1. Вигідна купівля “цифрового долара” USDT та інших криптовалют

З Trustee Plus ви можете придбати криптоактиви зі свого смартфона у будь-який час доби на будь-яку суму тільки за найкращим курсом.

2. Підтримка банківських карток

Легко, швидко та безпечно купуйте цифровий американський долар USDТ для заощаджень і захисту від інфляції безпосередньо з вашої банківської картки.

Ця унікальна пропозиція від Trustee Plus дозволяє купити “цифрові долари” без банківських обмежень:

практично на будь-яку суму (на відміну від банків),

безпечно оперувати ними,

без перешкод та лімітів взяти з собою за кордон,

без обмежень та комісії переказувати іншим,

безкоштовно виводити на банківську картку.

3. Неймовірна простота переказу криптовалюти

Крипту можна надіслати просто за номером телефону, як повідомлення чи СМС, будь-якому абоненту вашої телефонної книги, навіть, якщо він досі не встановив додаток.

Переказом можна підтримати близьких за кордоном чи в Україні, зробити подарунок чи оплатити товар або послугу.

4. Миттєві міжнародні перекази

Перекази коштів за кордон і з-за кордону у Trustee Plus відбуваються миттєво і у будь-який час. Це та перевага, яку ніколи не надасть вам банк!

Інколи своєчасно отримана фінансова допомога може врятувати життя, особливо в умовах війни.

Цю перевагу можна використовувати у бізнесі: зручне виставлення рахунків, вигідне отримання оплати за товари і послуги, своєчасні розрахунки з постачальниками з усього світу тощо.

5. Нульові комісії :



0% за переказ крипти між користувачами Trustee Plus та за номером телефону.

У будь-який час будь-якому абоненту з будь-якого куточку світу ви можете миттєво надіслати кошти абсолютно безкоштовно.

Якщо у нього немає додатку, він отримає повідомлення про переказ з посиланням на додаток. Йому залишиться лиш встановити його, щоб отримати кошти.

0% за вивід на банківську картку.

Національний продукт

Особливістю Trustee Plus є те, що це повністю український продукт, створений командою українських розробників з турботою про добробут українського користувача.

Більш того, компанія займається волонтерською діяльністю та пропонує користувачам Trustee Plus простий та зручний спосіб задонатити на потреби ЗСУ, гуманітарні та інші цілі.

У оформленні Trustee Plus присутній національний колорит, а у його ДНК вшита національна ідея свободи, що співзвучна ідеї вільної децентралізованої валюти.

Підіб’ємо підсумки

Перший крипто необанк Trustee Plus - універсальний інструмент, у якому об'єднались усі функції для роботи з криптовалютою, котрі допоможуть вам:

вигідно купувати криптовалюту з банківської картки, не виходячи з дому, та вберегти заощадження від інфляції;

безпечно зберігати свої активи під рукою та вільно і анонімно їх переміщати разом зі своїм смартфоном;

переказувати гроші (зокрема і за номером телефону) та отримувати перекази у будь-якій сумі, миттєво і безкоштовно;

зручно використовувати додаток для повсякденних операцій і розрахунків.

Trustee Plus поєднує унікальний набір можливостей:

підтримка банківських карток,

переказ активів за номером телефону,

0% комісії за переказ і вивід валюти на карту,

можливість цілодобово отримати людяну допомогу прямо в додатку.

Крипто необанк Trustee Plus максимально простий та зручний для вирішення фінансових задач як приватного характеру, так і бізнесового.

Trustee Plus - це безмежна свобода і безкомпромісна безпека ваших фінансів.