Перший крипто необанк Trustee Plus. Краще, ніж банк. Більше, ніж гаманець

Перший крипто необанк Trustee Plus. Краще, ніж банк. Більше, ніж гаманець

﻿Як Trustee Plus вирішує проблему вільного накопичення та переміщення грошей без банківських обмежень.

Хвилює проблема знецінення гривні, банківських лімітів на переказ коштів за кордон чи труднощів при купівлі доларів та євро? У статті ви знайдете відповіді, як легко вирішити ці проблеми за допомогою лише одного мобільного додатку, справжнього банку у смартфоні. А також, чому цей додаток - ідеальне та безпечне рішення для тих, хто не розуміється на темі криптовалюти, і кому гроші потрібні прямо зараз.

Війна - це не лише про гарячий фронт на передовій, але й про фінансовий фронт у тилу. У той час, коли для виживання вкрай важлива економічна безпека, ми стикаємося з труднощами і обмеженнями щодо розпорядження власними грошима. Банки вводять нові правила і ліміти та безпідставно блокують рахунки чи просто банкрутують, комісії і нахабство шахраїв постійно зростають.

Часто буває нагальна потреба переказати кошти за кордон дружині з дитиною, а банки не працюють (“блекаут”), заморожений рахунок, жорсткі ліміти на переказ чи просто неробочий час. 

Або є гроші на гривневій картці, а для того, щоб купити долари чи євро, треба зняти готівку (окремий квест в умовах відімкнення електроенергії), знайти нормальний обмінник, вистояти в черзі і сподіватись, що валюти вистачить. А як потім, при потребі, вивезти такий кеш за кордон? І все це - на фоні шаленої інфляції і економічної кризи, що “спалює” останні заощадження.

Отже, проблем багато, але вихід є: купити стейблкоїн USDT (цифровий долар США) або іншу криптовалюту. ЇЇ можна купувати, зберігати, переказувати та перевозити за кордон без обмежень. Головне - обрати надійний інструмент.

Що пропонує ринок

Сьогодні ринок пропонує багато інструментів для користувачів з різним досвідом. Проте знайти єдиний універсальний варіант на всі випадки життя дуже важко.

Зазвичай, пропозиції компромісні: багато криптоплатформ не підтримують банківські картки, у деяких обмежена пропозиція криптовалют, часто великий розмір комісій і повільність транзакцій позбавляють криптовалютні операції сенсу.

Окреме питання - безпека таких сервісів та необхідність надавати персональні дані для їх використання. Часто люди не знають, як захиститися від шахрайських схем і втрачають великі суми коштів або витрачають багато часу і зусиль на пошуки безпечної і вигідної платформи.

Отже, зібрати в одному сервісі зручність, безпеку, вигідність, швидкість и підтримку банківських карток - задача підвищеної складності.

У розпал війни на українському ринку з'явився унікальний продукт - інноваційний інструмент, що об'єднав переваги банку та криптоплатформи - перший крипто необанк Trustee Plus.

Як Trustee Plus вирішує проблеми?

Trustee Plus - це вдале поєднання банківського сервісу та інноваційних крипто технологій, що розривають його залежність з традиційною фінансовою системою.

Завдяки цьому необанк Trustee Plus забезпечує:

  • Вигідний та зручний обмін гривні на цифрові USD  (чи іншу криптовалюту) для збереження заощаджень від девальвації.
  • Вільний переказ коштів за кордон без банківських обмежень.
  • Безкоштовний вивід на банківські картки .
  • Надійне зберігання і зручне повсякденне використання власних грошей.

Trustee Plus - краще, ніж банк, і більше, ніж звичайний криптогаманець. Це новий рівень фінансової свободи.

Загальне враження

Щодо загальної користувацької характеристики продукта, то, перш за все, незважаючи на свою інноваційність і технологічність, додаток максимально простий та інтуїтивно зрозумілий навіть людям без достатнього досвіду.

Trustee Plus - мобільний додаток для будь-якого смартфона чи планшета. Для відкриття рахунку не потрібно навіть виходити з дому - достатньо номера телефону і підключення до Інтернету.

Такий інструмент у вашому смартфоні завжди під рукою, легко  видаляється (у разі безпекової необхідності) та завантажується знову зі збереженням ваших грошей. Доступний для щоденного використання без айтішних складнощів.

Доступні операції:

  • купівля-продаж криптовалюти за допомогою банківської картки;
  • обмін криптоактивів;
  • перекази та отримання криптовалюти на баланс;
  • переказ криптовалюти за номером телефону.

В єдиному додатку Trustee Plus ви знайдете всі необхідні операції для збереження ваших активів і отримання прибутку через інвестування у криптовалюти. Тож вам не доведеться шукати додаткові сервіси.

Для зручності у додатку можна обрати:

  • мову користування, 
  • місцеву валюту, 
  • зручне та зрозуміле управління;
  • 24/7 отримати людяну і доброзичливу підтримку безпосередньо у додатку.

Миттєвість операцій, безкоштовні та вигідні операції та простота роблять його безкомпромісним інструментом для зручного повсякденного користування та купівлі криптовалют.

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Переваги Trustee Plus:

Нижче наводимо причини, чому користувачі закохуються  у Trustee Plus з першого дотику:

1. Вигідна купівля “цифрового долара” USDT та інших криптовалют

З Trustee Plus ви можете придбати криптоактиви зі свого смартфона у будь-який час доби на будь-яку суму тільки за найкращим курсом.

2. Підтримка банківських карток

Легко, швидко та безпечно купуйте цифровий американський долар USDТ для заощаджень і захисту від інфляції безпосередньо з вашої банківської картки.

Ця унікальна пропозиція від Trustee Plus дозволяє купити “цифрові долари” без банківських обмежень:

  • практично на будь-яку суму (на відміну від банків), 
  • безпечно оперувати ними, 
  • без перешкод та лімітів взяти з собою за кордон,
  • без обмежень та комісії переказувати іншим,
  • безкоштовно виводити на банківську картку.

3. Неймовірна простота переказу криптовалюти

Крипту можна надіслати просто за номером телефону, як повідомлення чи СМС, будь-якому абоненту вашої телефонної книги, навіть, якщо він досі не встановив додаток.

Переказом можна підтримати близьких за кордоном чи в Україні, зробити подарунок чи оплатити товар або послугу.

4. Миттєві міжнародні перекази

Перекази коштів за кордон і з-за кордону у Trustee Plus відбуваються миттєво і у будь-який час. Це та перевага, яку ніколи не надасть вам банк!

Інколи своєчасно отримана фінансова допомога може врятувати життя, особливо в умовах війни.

Цю перевагу можна використовувати у бізнесі: зручне виставлення рахунків, вигідне отримання оплати за товари і послуги, своєчасні розрахунки з постачальниками з усього світу тощо.

5. Нульові комісії:

  • 0% за переказ крипти між користувачами Trustee Plus та за номером телефону.

У будь-який час будь-якому абоненту з будь-якого куточку світу ви можете миттєво надіслати кошти абсолютно безкоштовно.

Якщо у нього немає додатку, він отримає повідомлення про переказ з посиланням на додаток. Йому залишиться лиш встановити його, щоб отримати кошти.

  • 0% за вивід на банківську картку.

Національний продукт

Особливістю Trustee Plus є те, що це повністю український продукт, створений командою українських розробників з турботою про добробут українського користувача.

Більш того, компанія займається волонтерською діяльністю та пропонує користувачам Trustee Plus простий та зручний спосіб задонатити на потреби ЗСУ, гуманітарні та інші цілі.

У оформленні Trustee Plus присутній національний колорит, а у його ДНК вшита національна ідея свободи, що співзвучна ідеї вільної децентралізованої валюти.

Підіб’ємо підсумки

Перший крипто необанк Trustee Plus - універсальний інструмент, у якому об'єднались усі функції для роботи з криптовалютою, котрі допоможуть вам: 

  • вигідно купувати криптовалюту з банківської картки, не виходячи з дому, та вберегти заощадження від інфляції;
  • безпечно зберігати свої активи під рукою та вільно і анонімно їх переміщати разом зі своїм смартфоном;
  • переказувати гроші (зокрема і за номером телефону) та отримувати перекази у будь-якій сумі, миттєво і безкоштовно;
  • зручно використовувати додаток для повсякденних операцій і розрахунків.

Trustee Plus поєднує унікальний набір можливостей: 

  • підтримка банківських карток, 
  • переказ активів за номером телефону,  
  • 0% комісії за переказ і вивід валюти на карту,
  • можливість цілодобово отримати людяну допомогу прямо в додатку.

Крипто необанк Trustee Plus максимально простий та зручний для вирішення фінансових задач як приватного характеру, так і бізнесового.

Trustee Plus - це безмежна свобода і безкомпромісна безпека ваших фінансів.

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