В чём кататься на велосипеде? Подбор правильной экипировки от Motozilla

Катание на горном велосипеде стало популярным видом активного отдыха для состоятельных людей. Да, именно так. Потому что любые экипировочные виды спорта не отличаются демократичными ценами на на снаряжение. МТБ не является исключением. Но даже имея средства, у новичков обычно много вопросов по этой теме. Далее только самая полезная информация от команды Motozilla о том, как собрать комплект одежды для покатушек.

Базовый набор

Начать стоит с покупки хороших велошорт и джерси с коротким рукавом. Также можно рассмотреть к приобретению варианты с рукавом типа ѕ, что особенно пригодится в горах. В качестве варианта для высокогорья сразу можно взять джерси с длинным рукавом. По сути, это футболка специального покроя для того, чтобы защитить райдера от воздействия ультрафиолета, обветривания. Ещё джерси элегантно прячет защиту, когда она надевается на торс. Обычно в продаже вся экипировка яркого цвета с запоминающимся рисунком. Это прекрасно, но в летний сезон такой стиль очень привлекает летающих насекомых. Поэтому у каждого катальца должен быть репеллент.

Далее нужно подобрать велошорты. Они крепкие, с усилением на пятой точки, имеют карманы и проймы для проветривания. Функциональность и практичность — вот главное. Если удобно, то можно брать бриджи. Желательно учитывать, будет ли надеваться защита типа колено-голень при подборе капри. Часто шорты комплектуются велосипедным памперсом и защитными накладками на бёдра. Первый пригодится для тех, кто много крутит, вторые — тем, кто занимается фрирайдом и скоростным спуском.

Минимальный комплект аксессуаров

Шлем, перчатки и солнцезащитные очки необходимо иметь каждому велосипедисту. Эти приспособления служат не только для повышения комфортабельности, но и в качестве защиты райдера. В качестве универсального можно взять открытый шлем типа «корзинка» или «котелок». А вот для даунхилла и трейлов лучше подойдёт фуллфейс.

Под шлем лучше надевать «потник», который служит для гигиенических целей.

Перчатки выбираются в зависимости от целей катания. Оптимально иметь открытые и закрытые. В качестве базовых брать первые. А для самых опасных маршрутов лучше купить защитные с массивными накладками.

Солнцезащитные очки подойдут практически любые с панорамными линзами. Можно выбрать модель со стёклами типа «хамелеон», которые осветляются и затемняются автоматически. Обычно такие стоят дороже аналогов при прочих равных. При ограниченном бюджете оптимально приобретать с жёлтыми/оранжевыми линзами, которые повышают контрастность изображения.

Расширенный набор

Если предстоит кататься в несезон, то нужно озадачиться покупкой дополнительных вещей. Обязательно перед такой каткой нужно тщательно проверить техническое состояние байка и купить вышедшие из строя велозапчасти.

Так вот, в холодный период для катки пригодится велосипедная ветровка. Такая куртка имеет специальный покрой с удлинёнными рукавами и спинкой. Обычно обладает вентиляционными отверстиями и карманом для упаковки. Может быть с капюшоном или без. Чаще всего функциональные велокуртки изготовлены из мемебранного материала, что позволяет им «дышать» и не промокать.

Также для катания в холодную погоду пригодится термобельё. Желательно брать комплектом: верх и низ. Как и остальная экипировка, эта выполнена из синтетических тканей. И лишь для самых суровых тренировок в морозы можно купить вещи с добавкой из шерсти. Кальсоны и футболка должны сидеть плотно, облегать тело. Это важно для достижения наибольшего результата от такой поддёвки.

Когда на улице очень холодно или мокро, то для катания желательно докупить специальные бахилы. Они бывают обычные и утеплённые. Такие аксессуары предназначены для использования с велотуфлями. Бахилы закрывают почти всю площадь обуви, кроме подошвы и шипов. Для тех, кто катается на топталках, также есть выбор альтернативной обуви.

Конечно, зимой, осенью и весной понадобится тёплая пара перчаток. Далеко не всегда можно купить велосипедные, узкоспециализированные. Ещё в качестве дополнения можно взять многофункциональный шарф-хомут на шею, который служит ещё и балаклавой, подшлемником.

В любом сезоне имеет смысл брать облегающую «шоссейную» велоформу, если стоит задача достижения высоких результатов. Это могут быть обтягивающие джерси, трико, велотрусы и прочая одежда. В ходу велочулки и велорукава, которыми очень удобно пользоваться. Но всё это относится больше к кросс-кантри и шоссе. То есть к тем дисциплинам, где приходится много, долго и тяжело тренироваться, наматывая сотни километров. Для маунтинбайка всё же более практичным выглядит стандартный набор из начала статьи.

Велорюкзак лучше брать специализированный. Он отличается отделами для инструментов, очков/маски, креплением для шлема, накидкой от дождя, светоотражающими полосами на корпусе. В качестве объёма лучше брать примерно от 8 до 18 л в зависимости от текущих задач. И тут стоит помнить, что одного, скорее всего, будет мало.