У чому кататися на велосипеді? Підбір правильного екіпірування від Motozilla

Катання на гірському велосипеді стало найпопулярнішим видом активного відпочинку для заможних людей. Так, саме так. Тому що будь-які екіпірувальні види спорту не відрізняються демократичними цінами на спорядження. МТБ не є винятком. Але навіть маючи кошти, у новачків зазвичай багато питань із цієї теми. Далі тільки найкорисніша інформація від команди Motozilla про те, як зібрати комплект одягу для покатушок.

Базовий набір

Почати варто з покупки хороших велошортів та джерсі з коротким рукавом. Також можна розглянути до придбання варіанти з рукавом типу ѕ, що стане в нагоді в горах. Як варіант для високогір'я відразу можна взяти джерсі з довгим рукавом. По суті це футболка спеціального крою для того, щоб захистити райдера від впливу ультрафіолету, обвітрювання. Ще джерсі елегантно ховає захист, коли вона одягається на торс. Зазвичай у продажу все екіпірування яскравого кольору з малюнком, що запам'ятовується. Це чудово, але в літній сезон такий стиль дуже приваблює комах, що літають. Тому у кожного катальця має бути репелент.

Далі потрібно підібрати велошорти. Вони міцні, з посиленням на п'ятій точці, мають кишені та пройми для провітрювання. Функціональність та практичність – ось головне. Якщо зручно, можна брати бриджі. Бажано враховувати, чи одягатиметься захист типу коліно-гомілок при підборі капрі. Часто шорти комплектуються велосипедним памперсом та захисними накладками на стегна. Перші стануть в нагоді для тих, хто багато крутить, другі — тим, хто займається фрірайдом та швидкісним спуском.

Мінімальний комплект аксесуарів

Шолом, рукавички та сонцезахисні окуляри необхідно мати кожному велосипедисту. Ці аксесуари служать не тільки для підвищення комфортності, але і як захист райдера. Як універсальний можна взяти відкритий шолом типу «кошик» або «казанок». А ось для даунхілла та трейлів краще підійде фуллфейс.

Під шолом краще одягати «пітник», який служить для гігієнічних цілей.

Рукавички вибираються в залежності від цілей катання. Оптимально мати відкриті та закриті. Як базові брати перші. А для найнебезпечніших маршрутів краще купити захисні з масивними накладками.

Сонцезахисні окуляри підійдуть практично будь-які з панорамними лінзами. Можна вибрати модель зі склом типу «хамелеон», які освітлюються і затемняються автоматично. Зазвичай такі коштують дорожче за аналоги при інших рівних. При обмеженому бюджеті оптимально купувати з жовтими/жовтогарячими лінзами, які підвищують контрастність зображення.

Розширений набір

Якщо доведеться кататися в несезон, то потрібно подбати про покупку додаткових речей. Обов'язково перед такою каткою потрібно ретельно перевірити технічний стан байка і купити запчастини на велосипед, що вийшли з ладу.

У холодний період для катання в нагоді стане велосипедна вітровка. Така куртка має спеціальний крій з подовженими рукавами та спинкою. Зазвичай має вентиляційні отвори і кишеню для упаковки. Може бути з каптуром чи без. Найчастіше функціональні веловітровки виготовлені з мемебранного матеріалу, що дозволяє їм «дихати» і не промокати.

Також для катання в холодну погоду стане в нагоді термобілизна. Бажано брати комплектом: верх та низ. Як і решта екіпірування, їх виготовлено з синтетичних тканин. І лише для найсуворіших тренувань у морози можна купити речі з добавкою із вовни. Кальсони та футболка повинні сидіти щільно, облягати тіло. Це важливо задля досягнення найбільшого результату від таких поїздок.

Коли на вулиці дуже холодно чи мокро, то для катання бажано докупити спеціальні бахіли. Вони бувають звичайні та утеплені. Такі аксесуари призначені для використання з велотуфлями. Бахіли закривають майже всю площу взуття, крім підошви та шипів. Для тих, хто катається на топталках, також є вибір альтернативного взуття.

Звичайно, взимку, восени та навесні знадобиться тепла пара рукавичок. Не завжди можна купити велосипедні, вузькоспеціалізовані. Ще як доповнення можна взяти багатофункціональний шарф-хомут на шию, який є ще й балаклавою, підшоломником.

У будь-якому сезоні має сенс брати облягаючу «шосейну» велоформу, якщо стоїть завдання досягнення високих результатів. Це можуть бути обтягуючі джерсі, трико, велотруси та інший одяг. Зараз популярні велочулки та велорукава, якими дуже зручно користуватися. Але все це відноситься більше до крос-кантрі та шосе. Тобто до тих дисциплін, де доводиться багато, довго й тяжко тренуватися, намотуючи сотні кілометрів. Для маунтінбайка все ж практичнішим виглядає стандартний набір з початку статті.

Велорюкзак краще брати спеціалізований. Він відрізняється відділами для інструментів, окулярів/маски, кріпленням для шолома, накидкою від дощу, світловідбивними смугами на корпусі. Як обсяг краще брати приблизно від 8 до 18 л залежно від поточних завдань. І тут варто пам'ятати, що одного швидше за все буде мало.