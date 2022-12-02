РосСМИ: Россия готова покинуть ЗАЭС в обмен на транзит нефти и газа через Украину

Россия готова покинуть территорию оккупированной Запорожской атомной электростанции в обмен на бесперебойный транзит нефти и газа через Украину, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Медуза со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству России, которые говорили на условиях анонимности.

Источник издания, близкий к Кремлю, а также собеседник, близкий к правительству РФ, утверждают, что РФ готова уйти с Запорожской АЭС, однако не планирует полностью покидать Запорожскую область.

Издание сообщает, что Кремль планирует передать АЭС либо украинским власти, либо МАГАТЭ.

По словам источников, в обмен на вывод войск с АЭС российские власти рассчитывают получить гарантии бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины.

Собеседники утверждают, что и в Кремле, и в правительстве "есть готовность к сделке", так как "качать и продавать нефть и газ очень важно для российского бюджета".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии "Медузе" отверг возможность такой сделки.

Что этому предшествовало: