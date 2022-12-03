ОВА: Российские войска ударили ракетами по Запорожской области

Российские войска ударили ракетами по населенному пункту в Запорожской области, и в результате вражеской ночной атаки были повреждены здания, сообщает РБК-Украина.

Об этом 3 декабря сообщает Telegram главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.

Чиновник проинформировал о двух "прилетах" в населенном пункте, названия которого не стал пока озвучивать.

"Ночью враг снова нанес удар по мирным территориям нашей области. В результате взрыва двух ракет в одном из населенных пунктов Запорожского района, разрушены крыши и выбиты стекла вблизи расположенных зданий" , - говорится в сообщении.

При этом глава ОВА отметил, что по предварительной информации, жертв, к счастью, нет.

Последствия российского ночного обстрела Запорожской области 3 декабря (фото: t.me/starukhofficial)

Напомним, перед этим, в ночь на 30 ноября, российские оккупанты обстреляли Запорожскую область и попали в газораспределительный пункт. В результате атаки без газа осталось три улицы одного из населенных пунктов.

Ранее, 17 ноября, ночью россияне нанесли ракетный удар по Вольнянской Запорожской области. В результате попадания трех ракет разрушены гражданские сооружения, в том числе - был разрушен двухэтажный жилой дом.