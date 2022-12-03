ОВА: Російські війська вдарили ракетами по Запорізької області

Російські війська вдарили ракетами по населеному пункту в Запорізькій області, і внаслідок ворожої нічної атаки було пошкоджено будинки, повідомляє РБК-Україна.

Про це 3 грудня повідомляє Telegram голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха.

Чиновник поінформував про два "прильоти" у населеному пункті, назви якого не став поки що озвучувати.

"Вночі ворог знову наніс удар по мирних територіях нашої області. Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району, зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель" , - йдеться в повідомленні.

При цьому глава ОВА зазначив, що, за попередньою інформацією, жертв, на щастя, немає.

Наслідки російського нічного обстрілу Запорізької області 3 грудня (фото: t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, перед цим, у ніч проти 30 листопада, російські окупанти обстріляли Запорізьку область та влучили у газорозподільний пункт. Внаслідок атаки без газу залишилося три вулиці одного з населених пунктів.

Раніше, 17 листопада, вночі росіяни завдали ракетного удару по Вільнянській Запорізькій області. Внаслідок влучання трьох ракет зруйновано цивільні споруди, у тому числі - було зруйновано двоповерховий житловий будинок.