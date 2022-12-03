Сводка Генштаба: ВСУ отразили атаки около 6 населенных пунктов

За сутки 2 декабря Силы обороны отразили вражеские атаки в районе 6 населенных пунктов Луганщины и Донетчины. Украинская авиация и артиллерия нанесли по два десятка ударов по объектам противника, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Соледар, Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области.

Противник продолжает нести потери. В городе Токмак Запорожской области зафиксировано прибытие в больницы более десяти автомобилей с ранеными военнослужащими и телами погибших оккупантов.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

За минувшие сутки наши воины сбили вражеский вертолет и 6 БпЛА типа "Орлан-10".

Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы поразили 5 пунктов управления, 2 склада боеприпасов, 11 районов сосредоточения личного состава и ВВТ и 4 других важных объекта российских оккупантов.

Противник также нанес 5 ракетных, 27 авиационных ударов и совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре и позициям наших войск вдоль линии соприкосновения.

По данным Генштаба, сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины. В частности, на ее полигонах идет подготовка отдельных подразделений вооруженных сил РФ.

На Слобожанском направлении обстрелам из артиллерии различных типов подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огирцево и Черняков Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка на Луганщине. Нанес авиаудары по Новоселовскому и Ивановке.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба, Опытное, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Также враг нанес авиаудары недалеко от населенных пунктов Верхнекаменское, Соледар и Спорное.

На Новопавловском направлении враг ведет оборонительные действия. Оккупант обстрелял из артиллерии районы Большой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении враг обороняется. Противник совершил танковые и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Красное, Терноватое, Чаривне, Гуляйпольское и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты обороняют ранее занятые рубежи. Огневому поражению из артиллерии различных типов подверглись позиции наших войск в районах населенных пунктов Дудчаны, Тягинка, Ивановка и Днепровское Херсонской области. Оккупанты не прекращают обстреливать пригород и город Херсон.