Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. «Альфа-Банк» стал Sense Bank.

С 1 декабря в Украине официально работает Sense Bank. Завершены все юридические процедуры отказа от бренда «Альфа-Банк».

Sense Bank продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами и контрагентами как правонаследния «Альфа-Банка Украина». В связи с переименованием банка не надо обращаться в отделения, перевыпускать карты или переоформлять какие-либо документы. Банк продолжает работать в обычном режиме.

Ребрендинг банка был проведен в рекордно короткие сроки – 3 месяца.

2. «Приватбанк» поднимает процентные ставки по депозитам.

Крупнейший украинский банк «Приватбанк» с 1 декабря резко поднял процентные ставки по депозитам. Так, если до 1 декабря максимальная процентная ставка по депозитам на 10-12 месяцев составляла всего 6% годовых, то теперь в банке можно оформить депозиты под 14% годовых на срок 12, 18 и 24 месяца. Были подняты процентные ставки для всей линейки депозитов в национальной валюте. А вот доллары и евро «Приватбанку», судя по неизменившимся ставкам, не нужны.

3. Forward Bank приостановил кредование физлиц и оформление депозитов.

С 25 ноября Forward Bank, ранее испытывавший трудности в связи с российскими корнями своего хозяина, объявил о приостановке кредитования физлиц и невозможности дальнейшего использования лимита по кредитным картам.

Также банк сообщил о приостановке оформления новых депозитов. Ранее оформленные депозиты обслуживаются, как и прежде.

4. Еще один банк предлагает программу начисления кэшбэка.

К банкам, начисляющим и выплачивающим кэшбэк на оплату картой, присоединился «Глобус Банк». Банк предлагает выбрать 2 из 3 категорий:

- кафе и рестораны – 2% за счет собственных средств и 1% за счет кредитных;

- аптека – 1,5% за счет собственных средств и 0,75% за счет кредитных;

- продукты – 1% за счет собственных средств и 0,75% за счет кредитных.

Кэшбэк действует только при оплате картой Globus Plus. Для других карт банка программа не работает.

5. Банк «Пивденный» ограничивает выдачу валюты

По информации от клиентов банков, в настоящий момент банк разрешает снять не более 1000 долларов в сутки. Заказать и снять большую сумму – нельзя.