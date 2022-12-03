Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. "Альфа-Банк" став Sense Bank.

З 1 грудня в Україні офіційно працює Sense Bank. Завершено всі юридичні процедури відмови від бренду «Альфа-Банк».

Sense Bank продовжує виконувати свої зобов'язання перед клієнтами та контрагентами як правоспадкування «Альфа-Банку Україна». У зв'язку з перейменуванням банку не треба звертатися до відділень, перевипускати карти або переоформлювати будь-які документи. Банк продовжує працювати у звичайному режимі.

Ребрендинг банку було проведено у рекордно короткі терміни – 3 місяці.

2. "Приватбанк" піднімає процентні ставки за депозитами.

Найбільший український банк "Приватбанк" з 1 грудня різко підняв відсоткові ставки за депозитами. Так, якщо до 1 грудня максимальна відсоткова ставка за депозитами на 10-12 місяців становила лише 6% річних, то тепер у банку можна оформити депозити під 14% річних на строк 12, 18 та 24 місяці. Було піднято відсоткові ставки для всієї лінійки депозитів у національній валюті. А ось долари і євро «Приватбанку», судячи з ставок, що не змінилися, не потрібні.

3. Forward Bank призупинив кредування фізосіб та оформлення депозитів.

З 25 листопада Forward Bank, який раніше відчував труднощі у зв'язку з російським корінням свого господаря, оголосив про призупинення кредитування фізосіб і неможливість подальшого використання ліміту за кредитними картками.

Також банк повідомив про зупинення оформлення нових депозитів. Раніше оформлені депозити обслуговуються, як і раніше.

4. Ще один банк пропонує програму нарахування кешбеку.

До банків, які нараховують та виплачують кешбек на оплату карткою, приєднався «Глобус Банк». Банк пропонує вибрати 2 з 3 категорій:

- кафе та ресторани – 2% за рахунок власних коштів та 1% за рахунок кредитних;

- аптека - 1,5% за рахунок власних коштів та 0,75% за рахунок кредитних;

- товари – 1% з допомогою власні кошти і 0,75% з допомогою кредитних.

Кешбек діє тільки при оплаті карткою Globus Plus. Для інших карток банку програма не працює.

5. Банк «Південний» обмежує видачу валюти

За інформацією клієнтів банків, зараз банк дозволяє зняти не більше 1000 доларів на добу. Замовити та зняти велику суму – не можна.