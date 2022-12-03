Посольство РФ в США считает ограничение цен на ее нефть нелегитимным
Россия считает введение странами Запада ценового потолка на ее нефть "опасным и нелегитимным инструментом". В Москве уверены, что смогут и дальше продавать сырье, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщило посольство РФ в Вашингтоне в Telegram.
В заявлении говорится, что ограничение цены - это нарушение "базовых принципов функционирования свободных рынков", которое приведет к усилению неопределенности и повышению издержек для потребителей сырья.
"Вне зависимости от нынешних "заигрываний" с опасным и нелегитимным инструментом уверены в том, что наша нефть продолжит пользоваться спросом", - считают в посольстве.
Коалиция западных стран во главе с группой стран G7 согласилась ограничить цену на российскую морскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, поскольку они стремятся ограничить доходы Москвы и ограничить ее возможности финансировать вторжение в Украину.
Ограничение цен G7 позволит странам, не входящим в ЕС, продолжать импортировать российскую сырую нефть морским путем, но запретит судоходным, страховым и перестраховочным компаниям обрабатывать грузы российской нефти по всему миру, если только она не продается по цене ниже предельной цены.
Президент России Владимир Путин и высокопоставленные кремлевские чиновники неоднократно заявляли, что не будут поставлять нефть в страны, которые вводят ценовой потолок.