FT: Россия формирует теневой флот для обхода нефтяных санкций

Россия формирует «теневой флот» для обхода ограничений на продажу нефти, которые против нее ввели западные страны в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. С начала 2022 года страна-агрессор купила более 100 судов для ее перевозки, сообщает Новое время.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на оценки судоходного брокера Braemar и энергетической консалтинговой компании Rystad.

Как пишет издание, в Braemar заметили значительное увеличение неизвестных ранее покупателей. Они приобретают суда, которым по 12−15 лет и которые подлежат быстрому списанию. По мнению аналитиков, их закупают для России, которая затем использует их для доставки нефти в Индию, Китай и другие страны Азии.

Трейдеры говорят, что «теневой флот» снизит влияние санкций, но не устранит его. Несмотря на закупки, в первые месяцы после введения ценового потолка России все равно не хватит судов для перевозки нефти, что снизит ее экспорт и повысит цены на рынке, пишет FT.

А в феврале, по прогнозам экспертов, ситуация может ухудшиться — тогда начнет действовать эмбарго ЕС на морские поставки нефтепродуктов из России. По словам аналитика Rystad, РФ нужно более 240 танкеров, чтобы сберечь текущие объемы экспорта.

2 декабря ЕС договорился установить максимальную цену на российскую морскую нефть в $60 за баррель. Следом за блоком это сделали страны G7 и Австралия.

Агентство Bloomberg сообщало, что Польша и страны Балтии добились введения механизма, при котором цены смогут пересматривать каждые два месяца. При этом цена должна быть ниже рыночной не менее чем на 5%.

Страна-агрессор заявляла, что не будет продавать нефть и газ присоединившимся к ограничениям странам. По данным Bloomberg, РФ уже потеряла до 90% своего ключевого рынка нефти в северных странах Евросоюза.