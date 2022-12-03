FT: Росія формує тіньовий флот для обходу нафтових санкцій

Росія формує «тіньовий флот» для обходу обмежень на продаж нафти, які проти неї запровадили західні країни у відповідь на повномасщштабну війну проти України. З початку 2022 року країна-агресор купила понад 100 суден для її перевезення, повідомляє Новое время.

Про це пише Financial Times з посиланням на оцінки судноплавного брокера Braemar та енергетичної консалтингової компанії Rystad.

Як пише видання, у Braemar помітили значне збільшення невідомих їм раніше покупців. Вони купують судна, яким по 12−15 років та які підлягають швидкому списанню. На думку аналітиків, їх закуповують для Росії, яка потім використає їх для доставки нафти до Індії, Китаю та інших країн Азії.

Трейдери кажуть, що «тіньовий флот» зменшить вплив санкцій, але не усуне його. Попри закупівлі, у перші місяці після запровадження цінової стелі Росії все одно не вистачатиме суден для перевезення нафти, що знизить її експорт та підвищить ціни на ринку, пише FT.

А в лютому, за прогнозами експертів, ситуація може погіршитися — тоді стане чинним ембарго ЄС на морські постачання нафтопродуктів із Росії. За словами аналітика Rystad, РФ потрібно понад 240 танкерів, щоб зберегти поточні обсяги експорту.

2 грудня ЄС домовився встановити максимальну ціну на російську морську нафту в $60 за барель. Слідом за блоком це зробили країни G7 та Австралія.

Агентство Bloomberg повідомляло, що Польща та країни Балтії домоглися впровадження механізму, за якого ціну зможуть переглядати кожні два місяці. При цьому ціна має бути нижчою за ринкову не менше ніж на 5%.

Країна-агресор заявляла, що не продаватиме нафту і газ країнам, які приєдналися до обмежень. За даними Bloomberg, РФ вже втратила до 90% свого ключового ринку нафти в північних країнах Євросоюзу.