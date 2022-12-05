РосСМИ сообщают о взрывах на военных аэродромах

Российские СМИ сообщают﻿, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека, а на аэродроме в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики.

В РИА Новости утверждают, что на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших.

На аэродроме в Саратовской области, как утверждают СМИ, утром 5 декабря беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе аэробазы "Энгельс-1". Повреждения получили два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. По меньшей мере 2 военнослужащих получили ранения, их госпитализировали.

Губернатор Саратовской области уверяет, что "поводов для беспокойства нет". По его словам, ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами.

На обоих аэродромах дислоцируется дальняя авиация РФ. Под Рязанью расположен аэродром "Дягиляево", в Саратовской области –аэродром "Энгельс".

Там, в частности, базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы типа Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Главное отличие самолетов этого типа заключается в их способности отправлять смертоносные крылатые ракеты с расстояния более 1000 км. Украинская сторона фиксировала задействование таких бортов в Черном и Каспийском морях для нанесения ударов крылатыми ракетами на расстоянии более 1000 километров по городам Украины в любой точке нашего государства.