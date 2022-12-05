Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 540 оккупантов 2 танка и 1 вертолет
По данным Генерального штаба, за сутки Вооруженные силы убили 540 оккупантов, количество уничтоженных российских захватчиков достигло 91 690 военных.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 91 690 (+540) человек ликвидировано,
- танков - 2 924 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 5 900 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 1 914 (+6) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средств ПВО - 211 (+1) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1582 (+9),
- крылатых ракет - 531 (+0),
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4 497 (+18) ед,
- специальной техники - 163 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.