Генштаб: ЗСУ за добу знищили 540 окупантів 2 танки та 1 гелікоптер

Генштаб: ЗСУ за добу знищили 540 окупантів 2 танки та 1 гелікоптер
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генерального штабу, за добу Збройні сили вбили 540 окупантів, кількість знищених російських загарбників досягла 91 690 військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 91 690 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків - 2 924 (+2) од.,
  • бойових броньованих машин - 5 900 (+8) од.,
  • артилерійських систем - 1 914 (+6) од.,
  • РСЗВ - 395 (+0) од.
  • засобів ППО - 211 (+1) од.,
  • літаків - 281 (+0) од.,
  • вертольотів - 264 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9),
  • крилатих ракет - 531 (+0),
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4 497 (+18) од.,
  • спеціальної техніки – 163 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямах.

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