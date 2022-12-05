Генштаб: ЗСУ за добу знищили 540 окупантів 2 танки та 1 гелікоптер
За даними Генерального штабу, за добу Збройні сили вбили 540 окупантів, кількість знищених російських загарбників досягла 91 690 військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 91 690 (+540) осіб ліквідовано,
- танків - 2 924 (+2) од.,
- бойових броньованих машин - 5 900 (+8) од.,
- артилерійських систем - 1 914 (+6) од.,
- РСЗВ - 395 (+0) од.
- засобів ППО - 211 (+1) од.,
- літаків - 281 (+0) од.,
- вертольотів - 264 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9),
- крилатих ракет - 531 (+0),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4 497 (+18) од.,
- спеціальної техніки – 163 (+0).
Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямах.