Доллар не растет и не падает. Как долго продлится стабильность

Курс доллара на уходящей неделе демонстрировал чудеса стабильности, еще невиданной после начала полномасштабной войны с Россией. В течение всей недели ценники на продажу наличного «американца» колебались в пределах 40,15-40,35 гривен. А в пятницу 2 декабря в Киеве курс доллара даже ненадолго опустился до 40,10-40,12 гривен. Впрочем, по такой цене нашлось достаточно желающих его купить, и уже на выходных цена выросла до 40,20-40,25 гривен.

Начало зимы не принесло изменений на валютный рынок. Хочется отметить, что малый бизнес, пострадавший от блэкаута в ноябре, начинает оживать. То тут, то там возле магазинов и кафе слышны звуки работающих генераторов: так предприниматели спасают свой бизнес, продолжая продавать товары, оказывать услуги, производить продукты питания и прочее.

Закончилась «Черная Пятница», приготовления к Новому году почти не ведутся. Многие говорят «не до того». Спрос на импортную продукцию снижается, а значит, снижается и спрос на валюту. И наконец, традиционного «курсового раздражителя» в виде бюджетных денег, которые раньше всегда «выбрасывались» в систему в конце года, в этом году не будет. А значит, и этот фактор не будет давить на курс доллара и евро.

В понедельник 5 декабря, несмотря на очередной масштабный ракетный удар по Украине, цена продажи доллара в столице колеблется в пределах 40,15-40,20 гривен. На западе Украины доллар традиционно дешевле: так во Львове его свободно можно купить по 40,10 гривен. А на востоке – чуть дороже: в Харькове его предлагают по 40,25 гривен, такая же цена и в Запорожье.

Что ожидать от доллара в ближайшие дни? Будет доллар дорожать или дешеветь?

Впрочем, уже на этой неделе в привычное курсообразование может вмешаться один очень существенный фактор.

В четверг 8 декабря состоится последнее в 2022 году заседание правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики. Будет рассматриваться вопрос изменения учетной ставки НБУ. Кроме того, может быть поднят вопрос об изменении официального курса доллара. Примечательно, что это будет первое заседание после назначения нового главы НБУ Андрея Пышного, который уже успел заявить о приверженности нынешнему курсу НБУ и нежелании что-либо «ломать». Так ли это? Об этом мы и узнаем на предстоящем заседании.

В случае, если учетная ставка НБУ останется без изменений на уровне 25%, а также не тронут официальный курс доллара, зафиксированный уже почти 5 месяцев на уровне 36,5686 гривен, это окажет очень положительное психологическое воздействие на наличный валютный рынок. И тогда можно предположить, что в ближайшее время доллар продолжит колебаться в пределах 40,00-40,50 гривен, изредка пытаясь выйти из этого «жесткого» диапазона.

Если же Пышный и его команда решат что-то изменить, реакция валютного рынка будет незамедлительной. И вряд ли позитивной. В этом случае можно ожидать рывок цены на доллар к 41,00 гривен и выше. Остается надеяться на благоразумие нынешней команды с Институтской, 9.