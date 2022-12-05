Долар не росте та не падає. Як довго триватиме стабільність

Курс долара минулого тижня демонстрував дива стабільності, ще небаченої після початку повномасштабної війни з Росією. Протягом усього тижня цінники на продаж готівкового «американця» вагалися в межах 40,15–40,35 гривень. А у п'ятницю 2 грудня у Києві курс долара навіть ненадовго опустився до 40,10-40,12 гривень. Втім, за такою ціною знайшлося достатньо охочих його купити, і вже у вихідні ціна зросла до 40,20-40,25 гривень.

Початок зими не приніс змін на валютний ринок. Хочеться зазначити, що малий бізнес, який постраждав від блекауту в листопаді, починає оживати. То тут, то там біля магазинів і кафе чути звуки генераторів, що працюють: так підприємці рятують свій бізнес, продовжуючи продавати товари, надавати послуги, виробляти продукти харчування та інше.

Закінчилась «Чорна П'ятниця», приготування до Нового року майже не ведеться. Багато хто говорить «не до того». Попит на імпортну продукцію знижується, отже, знижується і попит на валюту. І нарешті, традиційного «курсового подразника» у вигляді бюджетних грошей, які раніше завжди «викидалися» до системи наприкінці року, цього року не буде. А отже, і цей фактор не тиснутиме на курс долара та євро.

У понеділок, 5 грудня, незважаючи на черговий масштабний ракетний удар по Україні, ціна продажу долара в столиці коливається в межах 40,15-40,20 гривень. На заході України долар традиційно дешевший: так у Львові його вільно можна купити по 40,10 гривень. А на сході – трохи дорожче: у Харкові його пропонують по 40,25 гривень, така сама ціна і у Запоріжжі.

Що очікувати від долара найближчими днями? Буде долар дорожчати чи дешевшати?

Втім, вже цього тижня у звичне курсоутворення може втрутитися один дуже важливий чинник.

У четвер 8 грудня відбудеться останнє у 2022 році засідання правління Національного банку України з питань монетарної політики. Розглядатиметься питання зміни облікової ставки НБУ. Крім того, може бути порушено питання про зміну офіційного курсу долара. Примітно, що це буде перше засідання після призначення нового голови НБУ Андрія Пишного, який уже встиг заявити про прихильність до нинішнього курсу НБУ і небажання щось «ламати». Чи так це? Про це ми дізнаємося на майбутньому засіданні.

У разі, якщо облікова ставка НБУ залишиться без змін на рівні 25%, а також не торкнеться офіційного курсу долара, зафіксованого вже майже 5 місяців на рівні 36,5686 гривень, це матиме дуже позитивний психологічний вплив на готівковий валютний ринок. І тоді можна припустити, що найближчим часом долар продовжуватиме коливатися в межах 40,00-40,50 гривень, зрідка намагаючись вийти з цього «жорсткого» діапазону.

Якщо ж Пишний та його команда вирішать щось змінити, реакція валютного ринку буде негайною. І навряд чи позитивною. У цьому випадку очікується ривок ціни на долар до 41,00 гривень і вище. Залишається сподіватися на розсудливість нинішньої команди з Інститутської, 9.