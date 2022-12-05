В Канаде подтвердили наличие своих компонентов в иранских дронах-камикадзе

Канадская компания Tallysman подтвердила, что в иранских беспилотных летательных аппаратах, которыми РФ обстреливала Украину, применялись компоненты ее производства, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Globe and Mail.

Изначально о канадских компонентах в иранских БПЛА сообщили украинские журналисты. Они утверждают, что в обломках дронов-камикадзе Shahed-136 удалось найти элементы антенн канадского производства.

Президент компании Tallysman Жиль Пантер подчеркнул, что его компании больно осознавать, что некоторые компоненты неправомерно используются в сложных военных системах наведения.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в разговоре со своим иранским коллегой Ибрагимом Райси подчеркнул, что его страна будет активно противодействовать закупкам оружия Россией.

К слову, послы стран-членов Евросоюза одобрили санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе для РФ, которыми атакуют Украину.