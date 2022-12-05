Укрэнерго: По всей Украине пройдут экстренные отключения света

Вследствие очередной массированной атаки РФ по украинской энергетике по всей Украине состоятся экстренные отключения электроэнергии, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба оператора системы передачи Укрэнерго.

Оператор объясняет, что из-за последствий обстрелов часть электростанций некоторое время не сможет работать на полную мощность. Вместе с усилением морозов в ближайшие сутки это приведет к увеличению дефицита электроэнергии в системе.

"Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений. В первую очередь электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные" , - отмечают в Укрэнерго.

Укрэнерго отмечает, что диспетчеры и инженеры компании работают над питанием пострадавших регионов по резервным схемам. Там, где возможно, уже осуществляется подключение потребителей.

Напоминаем:

Из-за очередной массированной атаки РФ на объекты критической инфраструктуры в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях сейчас применены экстренные отключения.

В результате восьмой массированной ракетной атаки в понедельник, 5 декабря, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, вводятся экстренные отключения электроэнергии.