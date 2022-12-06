NYT: Один из ударов по аэродромам РФ координировал украинский спецназ

Украина в понедельник осуществила атаки беспилотниками на аэродромы в России, одну из них координировали спецназовцы. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности, сообщает Украинская правда.

Как утверждает источник NYT, в понедельник Украина использовала беспилотники для атаки на две российские военные базы – аэродромы Энгельс и Дягилево.

Беспилотники якобы были запущены с украинской территории, и по крайней мере один из ударов был нанесен с помощью спецназа вблизи базы, который помог направить беспилотники по цели, как утверждает источник.