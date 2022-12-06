NYT: Один з ударів по аеродромах РФ координували українські спецпризначенці

Україна у понеділок здійснила атаки безпілотниками на аеродроми в Росії, одну з них координували спецпризначенці. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на високопоставленого українського чиновника, який говорив на умовах анонімності, повідомляє Українська правда.

Як стверджує джерело NYT, Україна використовувала безпілотники для атаки на дві російські військові бази – аеродроми Енгельс і Дягілєво.

Безпілотники нібито були запущені з української території, і принаймні один з ударів був нанесений за допомогою спецназу поблизу бази, який допоміг скерувати безпілотники по цілі, як стверджує джерело.