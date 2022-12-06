На границе с Польшей заработает электронная очередь

С понедельника, 12 декабря, на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" заработает электронная очередь пересечения границы. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, сообщает Экономическая правда.

Он отметил, что сервис будет бесплатным и будет работать в открытом режиме. Водители смогут регистрироваться, записываться в электронную очередь и получать информацию об ориентировочном времени пересечения границы без привязки к сервисным зонам. Следить за прохождением очереди можно будет в открытом режиме на сайте системы.

Найем подчеркнул, что главной причиной очередей на границе остается малая пропускная способность инфраструктуры пунктов пропуска, которые не были готовы к значительному потоку транспорта после блокирования украинских морских портов Россией. Зато еЧерга позволит упорядочить эту очередь.

С понедельника, 12 декабря, зарегистрироваться в электронную очередь пересечения границы можно будет на сайте echerha.gov.ua.