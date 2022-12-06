На кордоні з Польщею запрацює електронна черга

З понеділка, 12 грудня, на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" запрацює електронна черга перетину кордону. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, повідомляє Економічна правда.

Він наголосив, що сервіс буде безкоштовним та працюватиме у відкритому режимі. Водії зможуть реєструватись, записуватись в електронну чергу та отримувати інформацію про орієнтовний час перетину кордону без прив’язки до сервісних зон. Стежити за проходженням черги можна буде у відкритому режимі на сайті системи.

Найєм підкреслив, що головною причиною черг на кордоні залишається мала пропускна здатність інфраструктури пунктів пропуску, які не були готові до значного потоку транспорту після блокування українських морських портів Росією. Натомість єЧерга дозволить упорядковувати цю чергу.

З понеділка, 12 грудня, зареєструватись в електронну чергу перетину кордону можна буде на сайті echerha.gov.ua.