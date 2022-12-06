Зеленский записал поздравление для ВСУ с Донбасса

Президент Владимир Зеленский записал поздравление﻿ Вооруженным силам Украины в Славянске Донецкой области.

"Уважаемые военнослужащие, уважаемые ветераны. От всей души я поздравляю вас с большим праздником, с этим великим днем - днем Вооруженных сил Украины".

Сейчас год ВСУ. Время ВСУ. Все видят, кто такие украинские защитники и защитницы. Кто-то прозвал себя второй армией мира. Но все видят у кого первое место. Все видят вашу мощь, закалку, ваши умения, ваши стандарты, стандарты Украины" , - сказал президент в видеоролике.

Зеленский попросил всех найти время и во вторник почтить минутой молчания всех погибших защитников Украины. Также Офис президента опубликовал видео награждения Зеленским украинских бойцов на передовой.