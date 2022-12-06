Зеленський записав вітання для ЗСУ з Донбасу

Президент Володимир Зеленський записав вітання Збройним силам України у Слов'янську Донецької області.

"Шановні військовослужбовці, шановні ветерани. Від щирого серця я вітаю вас з великим святом, з цим великим днем - днем Збройних сил України".

Нині рік ЗСУ. Час ЗСУ. Усі бачать, хто такі українські захисники та захисниці. Хтось назвав себе другою армією світу. Але всі бачать у когось перше місце. Усі бачать вашу міць, загартування, ваші вміння, ваші стандарти, стандарти України" , - сказав президент у відеоролику.

Зеленський попросив усіх знайти час та у вівторок вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих захисників України. Також Офіс президента опублікував відео нагородження Зеленським українських бійців на передовій.