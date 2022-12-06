Шмыгаль: Дефицит в энергосистеме после последней атаки составляет 19%

После массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру в понедельник, 5 декабря, в энергосистеме сохраняется дефицит на уровне 19% прогнозируемого потребления, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что силы ПВО сбили более 60 российских ракет, а энергетическая система Украины осталась целостной и контролируемой диспетчерами "Укрэнерго".

"Несмотря на попадание в отдельные объекты энергоинфраструктуры, энергетики обещают в ближайшие дни ликвидировать последствия вчерашних обстрелов. В то же время, дефицит мощности в энергосистеме будет сохраняться. Сейчас он составляет 19% прогнозного потребления" , – добавил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что за последние месяцы от массированных атак россиян получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей. 70% из них были обстреляны по два и более раза.

Только в понедельник в одну из подстанций в Одесской области враг выпустил сразу 7 ракет. Поэтому в стране продолжают действовать отключения.

Напоминаем:

Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после уже 8 ракетной атаки – во время ракетной атаки 5 декабря больше всего пострадали Одесская и Киевская области.

В результате очередной массированной атаки РФ по украинской энергетике по всей Украине происходили аварийные отключения электроэнергии.