Вилкул: Оккупанты ударили по промышленному объекту в Кривом Роге

Российские оккупанты во вторник, 6 декабря, нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в Telegram-канале. Подробности пока не известны.

В ночь на 5 декабря враг нанес удар по территории металлургического комбината АрселорМиттал. Погиб работник предприятия, еще три человека были ранены.

5 декабря Россия совершила новую массированную ракетную атаку по Украине. По данным Генштаба, страна-агрессор выпустила по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31П и Калибр. Из них более 60 ракет уничтожили подразделения ПВО Сил обороны Украины. Одна из ракет упала на территории сельхозпредприятия в Молдове, но не взорвалась.

Из-за ударов по энергетическим объектам по всей Украине ввели аварийные отключения электричества.